Власти Армении разместили почти 35 тысяч переселенцев из Карабаха

Назели Багдасарян поделились статистикой по новоприбывшим в страну.

Армянские власти представили временное жилье почти 35 тысячам переселенцам, которые прибыли на территорию страны из Нагорного Карабаха. Соответствующее заявление в рамках правительственного брифинга сделала местный пресс-секретарь кабинета министров Назели Багдасарян. Чиновница добавила,что в государстве регистрацию прошли уже поряжка 82 827 человек. На территорию страны из непризнанной республики въехало 21062 транспортных средства. По сравнению с предыдущими днями, сейчас поток переселенцем значительно уменьшился. С утра субботы в Армению въехали несколько десятков человек.

По состоянию на 14.00 по местному времени (в 13 часов по Москве) из Нагорного Карабаха в Армению (с 24 сентября - ред.) прибыли 100347 человек. Временное жилье представлено 34607 переселенцам. Назели Багдасарян, пресс-секретарь кабмина Армении

В Армении допустили возможность отключения российских телеканалов.

Фото и видео: YouTube /Government of Armenia