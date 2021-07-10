Хамдулла Мохиб не уточнил, как россияне оказались в заключении.

Власти Афганистана сообщили о российских гражданах в афганских тюрьмах. Об этом журналистам телеканала "Россия-24" сообщил советник президента по вопросам национальной безопасности Хамдулла Мохиб. Он ответил на вопрос о возможном сотрудничестве с Москвой. Афганец заявил, что в Кабуле не ожидают какой-то особенной поддержки от РФ.

Мы хотим, чтобы у нас было общее понимание угроз, тогда каждый будет выполнять свою часть работы… У нас в заключении, например, находятся граждане России и граждане Центральной Азии. Вам же важно понять, почему эти люди пошли воевать и как это предотвратить в будущем. Хамдулла Мохиб, советник президента Афганистана

Сведений о том, как россияне оказались в афганских тюрьмах специалист не предоставил. Неизвестно, связаны ли эти лица с экстремистскими группировками, которые воюют на территории страны Ближнего Востока.

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Видео: YouTube / Россия 24