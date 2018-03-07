Владислав Наместников помог "Виннипегу" обыграть "Сан-Хосе" в НХЛ

Игра закончилась со счетом 8:3.

Команда "Виннипег Джетс" нанесла поражение "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая встреча завершилась с результатом 8:3 (4:1, 1:1, 3:1) в пользу хозяев площадки. В составе клуба победителей две спортсменов запомнились зрителям дублями. На 10 и 14 минутах шайбу в ворота оппонентов отправил Николай Элерс, а на 50 и 53 минутах - Коул Перфетти. Также по одному разу отличились на 2, 19, 22 и 60 минутах Джош Моррисси, Нил Пионк, Кайл Коннор и российский представитель Владислав Наместников. На счету у форварда записано три результативные передачи в ходе игры. Со стороны гостей шайбы забросили на 2, 31 и 51 минутах Тайлер Тоффоли, Люк Кунин и Фабиан Зеттерлунд.

Таким образом "Виннипег" одержал четвертую победу подряд на старте сезона НХЛ. Команда расположилась на лидирующей позиции в рейтинге Западной конференции. А"Сан-Хосе" сейчас находится на предпоследнем, 15-ом месте.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET