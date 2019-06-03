Пранкер Виталий Здоровецкий: биография, личная жизнь, Instagram

Думаем, вы еще не забыли как на 18-й минуте финала Лиги Чемпионов на футбольное поле выбежала американская модель Кинси Волански. На купальнике Волански было написано имя Vitaly. Модель является девушкой Виталия Здоровецкого – американского YouTube-блогера российского происхождения, известного в сети каналом VitalyzdTV. Сегодня Piter.TV расскажет детали его биографии.

Биография Виталия Здоровецкого

Виталий родился 8 марта 1992 года в Мурманске. Затем с семьей переехал в Одессу, а после в США, во Флориду. Там он два года учился в общественной средней школе.

В юношестве он хотел стать профессиональным скейтбордистом, но из-за полученных травм ему пришлом отказаться от этой идеи. Однако, это никак не помешало стать ему знаменитым. Многие знакомы с его каналом VitalyzdTv (10 041 839 подписчиков), который он раскрутил благодаря провокационным розыгрышам.

Пранкер (от англ. prank – проказа, выходка, шутка) заявил о себе всему миру 13 июля 2014 год. В этот день шла финальная игра Аргентина – Германия Чемпионата мира по футболу. В какой-то момент Виталий выбежал на поле с голым торсом и надписью на нем "Natural Born Prankster". Видео с его пробежкой собрало 14 миллионов просмотров. В этом году, несмотря на запрет на посещение стадионов, Здоровецкий немного изменил имидж и попал на арену в Мадриде (где проходил финал Лиги Чемпионов) вместе со своей девушкой Кинси Волански.

Свою карьеру Здоровецкий начал со съемок в одном фильме для взрослых, а первым пранк-видео стало "Атака зомби в Майами". В 2012 году он оделся как самый настоящий герой ужастиков и распугивал жителей бедных районов. Один его пранк "Шалости русского Хитмана" привел блогера в полицию, так как во время розыгрыша Виталий пугал людей с помощью чемоданчика с бомбой.

Помимо всяких шалостей, Здоровецкий занимается благотворительностью. Так он помог одному бездомному с улицы, он привел его в порядок и купил ему новую одежду. После он предпринял попытку сбора средств на новые зубы для другого бездомного. Узнав об этом, некоторые клиники предложили свои услуги бесплатно.

Аресты Виталия Здоровецкого

Как мы писали выше, первый раз Виталия арестовали из-за пранка с бомбой. Второй раз он попался в руки полицейских в мае 2016 году, когда незаконно взобрался на знак Голливуда. А в июне этого же года его забрали в полицию во время игры NBA. Такие эпизоды только помогают наращивать блогеру количество подписчиков. Примерный доход от роликов составляет от 3 000 до 50 000 долларов в месяц.

Instagram Виталия Здоровецкого

В Instagram Виталия помимо пранков есть множество фотографий с его девушкой моделью Кинси Волански, с мамой и друзьями.

Фото: vitalyzdtv/ Instagram

Видео: VitalyzdTv / YouTube