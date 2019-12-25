Выставка "Рекс и все, все, все…" открывается 2 июля в Мемориальном музее-квартире Н. А. Римского-Корсакова. Начало – в 15:00. Без возрастных ограничений.

В семье Римских-Корсаковых дети воспитывались в любви и единении с природой. Софью Васильевну, мать композитора, называли любительницей животного и растительного царства.

По этой причине в квартирах породистые собаки превращались в членов семьи, в летнее время их брали на дачу. Котята, щенки, прирученные птицы, лошади, ослица Манька и прочие обитатели во главе с пойнтером Рексом оказались на фотографиях, которые можно будет увидеть на экспозиции.

Повествование ведется от первого лица – "от имени Рекса". Это тексты и аудио, рассказывающие истории из жизни семьи Римских-Корсаковых. Каждый сможет позвонить Рексу по телефону и услышать его рассказы о хозяевах и гостях жилья.

Выставка продлится до 2 июля 2027 года.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия