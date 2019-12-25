Выставка "Рекс и все, все, все…"

В семье Римских-Корсаковых дети воспитывались в любви и единении с природой. Софью Васильевну, мать композитора, называли любительницей животного и растительного царства.
По этой причине в квартирах породистые собаки превращались в членов семьи, в летнее время их брали на дачу. Котята, щенки, прирученные птицы, лошади, ослица Манька и прочие обитатели во главе с пойнтером Рексом оказались на фотографиях, которые можно будет увидеть на экспозиции.
Повествование ведется от первого лица – "от имени Рекса". Это тексты и аудио, рассказывающие истории из жизни семьи Римских-Корсаковых. Каждый сможет позвонить Рексу по телефону и услышать его рассказы о хозяевах и гостях жилья.
Выставка продлится до 2 июля 2027 года.
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
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