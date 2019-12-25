Популярный виски выпустят в бумажных бутылках

Компания Diageo, которой принадлежат бренды Smirnoff, Baileys, Guinnes и другие, приняла решение изменить упаковку культового виски Johnnie Walker. Уже в следующем году крепкий напиток будет продаваться в бумажных бутылках. Информация опубликована на сайте производителя.
Компания решила изменить упаковку, чтобы заботиться о природе. В этой бутылке совсем не будет пластика, после использования она может быть полностью переработана.
Ранее специалисты дали рекомендации по выбору белого вина.
Фото: pixabay
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