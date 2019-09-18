Специалисты дали рекомендации по выбору белого вина

Эксперты "Роскачества" дали рекомендации по выбору белого вина. По-прежнему самой популярной страной-производителем остается Италия, однако, популярность набирают и российские вина.
Эксперты советуют отдавать предпочтение стеклянным бутылкам, так как зачастую в бумажной упаковке не вино, а винные напитки. На этикетке отечественных вин обязательно должно быть обозначение ЗГУ — "вино защищенного географического указания".
Защищенное географическое указание Кубань" обозначает, что виноград для этого вина выращен в границах Краснодарского края. Без этой фразы присутствие в названии вина обозначений "крымское" или "кубанское" — не более чем маркетинговая уловка.
Роскачество
Также эксперты отметили, что высокая цена совсем не гарантирует качество. Некоторые вина стоимостью порядка тысячи рублей уступили более дешевым образцам. Но и покупать вино дешевле 250 рублей тоже не стоит.
В магазине белое вино должно находиться на полке, куда не падает прямой солнечный свет или яркий свет близко расположенной подсветки.
Ранее компания Московского патриархата получила лицензию на производство и продажу вина.
Видео: YouTube/ Nottingham Cellars
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