Специалисты дали рекомендации по выбору белого вина

В магазине белое вино должно находиться на полке, куда не падает прямой солнечный свет или яркий свет близко расположенной подсветки.

Эксперты "Роскачества" дали рекомендации по выбору белого вина. По-прежнему самой популярной страной-производителем остается Италия, однако, популярность набирают и российские вина.

Эксперты советуют отдавать предпочтение стеклянным бутылкам, так как зачастую в бумажной упаковке не вино, а винные напитки. На этикетке отечественных вин обязательно должно быть обозначение ЗГУ — "вино защищенного географического указания".

Защищенное географическое указание Кубань" обозначает, что виноград для этого вина выращен в границах Краснодарского края. Без этой фразы присутствие в названии вина обозначений "крымское" или "кубанское" — не более чем маркетинговая уловка. Роскачество

Также эксперты отметили, что высокая цена совсем не гарантирует качество. Некоторые вина стоимостью порядка тысячи рублей уступили более дешевым образцам. Но и покупать вино дешевле 250 рублей тоже не стоит.

В магазине белое вино должно находиться на полке, куда не падает прямой солнечный свет или яркий свет близко расположенной подсветки.

Ранее компания Московского патриархата получила лицензию на производство и продажу вина.

Видео: YouTube/ Nottingham Cellars