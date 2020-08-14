Мужчина незаконно проник в самолет в аэропорту Раден Интан II, а после начал буянить.

Вышвыривание буйного мужчины с борта самолета попало на видео. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте. Очевидцы рассказали, что неприятный инцидент произошел на рейсе индонезийской авиакомпании Citilink. Сотрудникам пришлось отказать в полете неизвестному мужчине, который незаконно проник в лайнер.

На кадрах пассажиры сняли, как члены экипажа самолета вместе с полицией вышвыривают буйного гражданина из воздушного судна на землю. Они бросили нарушителя на асфальт, а после протащили по дороге.

Местный портал SuaraJatim.idi уточнил, что выяснение ситуации между пассажиром и экипажем самолета произошло в аэропорту Раден Интан II в городе Бандар-Лампунг. Позже злоумышленника задержали. Медики проверят его психическое состояние.

В Петербурге теплоход "Мустай Карим" не смог отправиться в рейс из-за поломки.

Видео: Twitter / Breaking Aviation News & Videos