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Вишневский подал жалобу на отказ в регистрации на выборах в ЗакС Петербурга
Сегодня, 8:47
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Вишневский подал жалобу на отказ в регистрации на выборах в ЗакС Петербурга

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Также жалобы на отказы в регистрации коллеги Вишневского по партии.

Член партии "Яблоко" Борис Вишневский подал в Городскую избирательную комиссию жалобу на отказ в регистрации на выборах в округе №2 на выборах в Законодательное собрание Петербурга. Об этом депутат написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте. 

Подал в Горизбирком жалобу на отказ в регистрации на выборах в округе №2 на выборах в ЗАКС.

Борис Вишневский, депутат

Более того, по словам Вишневского, также жалобы на отказы в регистрации по округам №10 и №11 подали коллеги по партии Любовь Дюве и Николай Громов. 

Напомним, на днях территориальная избирательная комиссия №30 отказала члену партии "Яблоко" Борису Вишневскому в регистрации на выборы в петербургский ЗакС. Причина отказа – "неправильно" оформленный документ о решение съезда о выдвижении, а также неверный документ о согласовании своей кандидатуры с Федеральным политкомитетом партии. По мнению Вишневского, ТИК не имеет права снимать его с выборов.

Ранее мы писали, что Горизбирком надеется на активность петербуржцев на осенних выборах.

Фото: ВКонтакте / Борис Вишневский

Теги: борис вишневский, выборы, жалоба, закс петербурга
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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