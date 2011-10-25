Вышел жесткий трейлер сериала "Эхо" Marvel о Майе Лопес из "Соколиного Глаза"

Релиз намечен на 10 января.

В социальных сетях опубликован жесткий трейлер сериала "Эхо" Marvel о Майе Лопес из "Соколиного Глаза". Проект станет для студии первым шоу со "взрослым" рейтингом просмотра К (смотреть могут лица старше 17 лет в США, а России картины с таким рейтингом получают возрастные ограничения "18+" или "16+"). Выпуски будут транслироваться на американском стриминговом сервисе Disney+. Кинокомикс расскажет о приключениях девушки по прозвищу Эхо. Она является глухонемой антигероиней. Роль персонажа исполнила актриса Алаква Кокс. Официальная премьера запланирована на 10 января. Все выпуски будут выложены одновременно. Режиссером и исполнительным продюсером "Эхо" выступает Сидни Фриланд, известный над своей работой к "Нэнси Дрю".

Известно, что действие "Эхо" развернется после из "Соколиного Глаза". Однако будут и события из прошлого. В сериале авторы расскажут о семье Майи и ее индейских корнях. В какой-то момент Эхо пересечется с Сорвиголовой (Мэттом Мердоком). В комиксах серии они являются союзниками.

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Фото и видео: YouTube / ВВ Рейтинге 1+