Вышел трейлер второго сезона сериала "Великая"

Главную роль исполняет Эль Фаннинг.

В сети появился трейлер второго сезона сериала "Великая". Ролик опубликован на YouTube-канале стрим-сервиса Hulu.

По сюжету, юная дочь обедневшего немецкого князя София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская выходит замуж за российского императора Петра III и становится императрицей Екатериной II. Полная надежд на светлую любовь девушка быстро разочаровывается в супруге как в человеке, так и в правителе. Пока муж устраивает во дворце вечеринки, развлекается охотой, блудом и унижением подданных, молодая императрица начинает строить планы, как ей самой обустроить Россию.

Главную роль в проекте играет Эль Фаннинг. Кроме нее в сериале также снимаются Николас Холт, Фиби Фокс, Саша Дхаван, Гвилим Ли, Джиллиан Андерсон и др.

Премьера первого сезона состоялась в мае 2020 года. Второй сезон выйдет 19 ноября.

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Видео: YouTube / Hulu