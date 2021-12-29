Вышел трейлер второго сезона "Бриджертонов"

Netflix представит проект 25 марта.

На официальном YouTube-канале Netflix вышел первый трейлер второго сезона сериала "Бриджертоны". В проекте заявлено десять эпизодов. В первом сезоне стримингового сервиса было создано только восемь серий. К исполнению ролей вернутся актеры Реге-Жан Пейдж, Фиби Дайневор, Джонатан Бейли, Голда Рошавель, Никола Кохлан, Клаудия Джесси, Полли Уокер.

Официальный релиз сериала запланирован на 25 марта 2022 года на онлайн-платформе.

Netflix поделился кадрами второго сезона сериала "Бриджертоны".

Фото и видео: YouTube / Netflix

