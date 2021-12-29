Netflix поделился кадрами второго сезона сериала "Бриджертоны"

Netflix опубликовал кадры из второго сезона сериала "Бриджертоны". Фото опубликованы в Instagram.
В основу сюжета сериала легли романы Джулии Куинн. Во втором сезоне сестры Эдвина и Кейт прибывают в Великобританию из Индии, где за одной из них начинает ухаживать Энтони Бриджертон.
Премьера новых эпизодов состоится 25 марта.
В прошлом году были названы самые популярные фильмы и сериалы 2021 года по версии IMDb. В список в том числе вошел сериел "Бриджертоны".
Фото: Instahram / @netflix
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