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Netflix поделился кадрами второго сезона сериала "Бриджертоны"
Сегодня, 10:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Netflix поделился кадрами второго сезона сериала "Бриджертоны"

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В основу сюжета сериала легли романы Джулии Куинн.

Netflix опубликовал кадры из второго сезона сериала "Бриджертоны". Фото опубликованы в Instagram.



В основу сюжета сериала легли романы Джулии Куинн. Во втором сезоне сестры Эдвина и Кейт прибывают в Великобританию из Индии, где за одной из них начинает ухаживать Энтони Бриджертон.



Премьера новых эпизодов состоится 25 марта.

В прошлом году были названы самые популярные фильмы и сериалы 2021 года по версии IMDb. В список в том числе вошел сериел "Бриджертоны". 

Фото: Instahram / @netflix

Теги: netflix, бриджертоны
Категории: Лента новостей,

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