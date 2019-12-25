Названы самые популярные фильмы и сериалы 2021 года по версии IMDb

Эксперты базы данных о кинематографе IMDb опубликовали рейтинги самых популярных фильмов и сериалов 2021 года. Первую строчку в списке фильмов заняла "Дюна" Дени Вильнева. Лидером среди сериалов стал "ВандаВижн".
Также в топ-5 фильмов попали "Отряд самоубийц", "Вечные", "Мортал Комбат" и "Лига справедливости". В пятерке лучших сериалов кроме "ВандаВижн" оказались "Локи", "Игра в кальмара", "Сокол и Зимний солдат" и "Бриджертоны".
Ранее были названы самые востребованные профессии в 2021 году.
Фото: pexels.com
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