Названы самые востребованные профессии в 2021 году

Эксперты HeadHunter назвали самые востребованные профессии в 2021 году. Рейтинг возглавили водители, менеджеры по продажам и продавцы. По этим сферам деятельности были размещены 145 тысяч вакансий.
Также верхние строчки списка заняли бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами и кладовщики. Часто искали в этом году поваров, администраторов, курьеров и специалистов по подбору персонала.
Менее всего востребованы оказались юристы, системные администраторы, главные бухгалтеры и официанты.
Ранее мы писали, что Ленобласть стала лидером по числу пенсионеров, ищущих работу.
Фото: pexels.com
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