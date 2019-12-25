Названы самые востребованные профессии в 2021 году

Рейтинг возглавили водители, менеджеры по продажам и продавцы.

Эксперты HeadHunter назвали самые востребованные профессии в 2021 году. Рейтинг возглавили водители, менеджеры по продажам и продавцы. По этим сферам деятельности были размещены 145 тысяч вакансий.

Также верхние строчки списка заняли бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами и кладовщики. Часто искали в этом году поваров, администраторов, курьеров и специалистов по подбору персонала.

Менее всего востребованы оказались юристы, системные администраторы, главные бухгалтеры и официанты.

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