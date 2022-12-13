Вышел трейлер пятого сезона аниме "Великий из бродячих псов"

Премьера сезона намечена на июль 2023 года.

Иностранная студия Bones представила в социальных сетях трейлер пятого сезона аниме-сериала "Великий из бродячих псов" (Bungo Stray Dogs). Авторы проекта также официально объявили о том, что что премьера запланирована на июль 2023 года. Напомним, что "Великий из бродячих псов" представляет из себя аниме-адаптации одноимённой манги. В центре истории находится персонаж по имени Ацуси Накадзима. Мальчика выгнали из детского дома. В результате он обозлился на мир и принял решение стать преступников и заниматься грабежом. Однако в тот момент, когда мальчик ждал свою первую жертву, герой заметил тонущего человека и бросился ему на помощь. Спасенный мужчина оказался сотрудником детективного агентства, чьи сыщики обладают сверхъестественными способностями. Релиз сериала состоялся в 2016 году.

Вышел трейлер нового фильма Уэса Андерсона "Город астероидов".

Фото и видео: YouTube / KADOKAWAanime