  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:51
113
Alena_Zinovieva
Код вставки плеера

Вышел трейлер продолжения "Поезда в Пусан"

0 0

Премьера запланирована на 6 августа.

На YouTube появился трейлер второй части хоррора "Поезд в Пусан" южнокорейского режиссера Ён Сан Хо. Картина получила подзаголовок "Полуостров".

Действие разворачивается спустя четыре года после мировой катастрофы. В центре сюжета окажется бывший солдат по имени Чжон Сок, который выжил во время зомби-апокалипсиса и вынужден вернуться в зону заражения. Ему удается найти людей, которые все эти годы спасались от оживших мертвецов. Выжившие объединяются, чтобы противостоять новой угрозе.

Главные роли в фильме "Поезд в Пусан: Полуостров" сыграли Ли Джон Хён, Кан Дон Вон и Ли Рэ. Выход картины запланирован на 6 августа.

Ранее мы писали, что мобильная игра выйдет по "Властелину колец".

Видео: YouTube / MOVIE&NEW 무비앤뉴

Теги: поезд в пусан, трейлер, южная корея
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии