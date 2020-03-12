Вышел трейлер мультфильма "Душа" от Pixar

История рассказывает о школьном учителе музыки и любителе джаза Джо Гарднере.

Студия Pixar опубликовала на своем YouTube-канале трейлер мультфильма "Душа". Режиссерами выступили Пит Доктер и Кемп Пауэрс.

История рассказывает о школьном учителе музыки и любителе джаза Джо Гарднере. После долгих лет сомнений он решается пройти прослушивание в клубе. Ему удается получить работу, однако все меняется после падения в канализационный люк. Джо переносится в мир душ, где знакомится с одной из них по имени 22. Она не заинтересована в людях и их желаниях. Главный герой берется переубедить ее и помочь найти свое место в этом мире.

"У каждого есть душа. Джо Гарднер собирается найти свою", - говорится в описании к ролику.

Роли в мультфильме озвучивали Джейми Фокс, Тина Фей и др. Премьера назначена на 18 июня 2020 года.

Ранее мы писали, что Джонни Деппа показали в образе Джокера.

Видео: YouTube / Pixar