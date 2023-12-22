Вышел трейлер фильма "Ворон" с Биллом Скарсгардом и Fka Twigs

Лента выйдет в свет 7 июня.

Кинокомпания Lionsgate выпустила в социальных сетях первый тизер грядущего ремейка боевика "Ворон" с Биллом Скарсгардом в главной роли. Сюжет фильма рассказывает о влюбленной паре Эрике Дрейвене (Билл Скарсгард) и Шелли Вебстер (FKA Twigs), которых жестоко убивают. Однако затем герой получает право на возмездие, оказавшись между миром живых и мертвых. Он решает добраться до преступников. Режиссером современной версии "Ворона" выступил Руперт Сандерс, известный по фэнтезийному фильму "Белоснежка и охотник", а также киноадаптации "Призрака в доспехах". Кроме Билла Скарсгарда и певицы FKA Twigs, в актерском составе оказались Дэнни Хьюстон ("Чудо-женщина"), Лора Бирн ("Основание"), Сами Буажила ("Сын") и Джордан Болджер ("Королева-воин"). Официальная мировая премьера "Ворона" запланирована на 7 июня, но российский релиз состоится 12 июня.

В сети появился трейлер аниме "Отряд самоубийц из другого мира" от создателей "Атаки титанов".

Фото и видео: YouTube / Lionsgate Movies