Вышел трейлер фильма "Мег 2: Впадина" с Джейсоном Стейтемом

Хоррор выйдет в свет 4 мая.

Американская кинокомпания Warner Bros. на собственном YouTube-канале представила трейлер фантастического хоррора "Мег 2: Впадина" (Meg 2: The Trench). Главную роль в проекте играет актер Джейсон Стэйтем. Фильм продолжит рассказывать зрителям историю спасателя-подводника по имени Джонас Тейлор, которому на этот раз придется противостоять не одной доисторической акуле, а сразу трем существам. В первом фильме серии, вышедшем на киноэкраны в 2018 году, рассказывалось о группе учёных, на чью подводную лодку напал мегалодон — гигантская акула, которую научное сообщество считало давно вымершей. В сиквеле герой Джейсона Стэйтема вновь отправится на дно океана с командой молодых специалистов. Режиссером картины заявлен Бен Уитли. Он известен по работе над такими лентами как "Перестрелка" и "Высотка". "Мег 2: Впадина" выйдет в кинотеатрах США с 4 августа

Вышел второй трейлер фильма "Оппенгеймер".

Фото и видео: YouTube /