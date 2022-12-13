Вышел второй трейлер фильма "Оппенгеймер"

Мировая премьера состоится 21 июля.

Киностудия Universal Pictures представила новый трейлер фильма "Оппенгейме" режиссера Кристофера Нолана.

Сюжет расскажет историю американского физика Роберта Оппенгеймера, также известного как "отец атомной бомбы". Фильм снят по книге "Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера".

Главную роль сыграл Киллиан Мерфи. В фильме также снялись Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни-младший, Флоренс Пью и другие. Мировая премьера состоится 21 июля.

Ранее мы сообщали, что вышел первый трейлер второй части "Дюны".

Видео: YouTube / Universal Pictures