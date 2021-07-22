Вышел основной трейлер фильма "Дюна"

Дата выхода кинокартины - 14 октября.

В интернете на канале кинокомпании Warner Bros. в России на видеохостинге Youtube опубликован основной трейлер фильма "Дюна". Кинокартина снята совместно со студией Legendary Pictures.

Фильм является экранизацией одноименного научно-фантастического романа американского писателя Фрэнка Герберта. Режиссером является Дени Вильнев. Главные роли в фильме исполнят Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон и Оскар Айзек.

Согласно сюжету кинокартины, человечество расселилось по далёким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис, где обитают гигантские песчаные черви. Конфликт разворачивается на фоне борьбы за право поставлять самый ценный ресурс во Вселенной, который можно добыть лишь на этой планете - меланж.

Хронометраж киноленты составит 155 минут. Выход фильма в прокат запланирован на 14 октября 2021 года.

Ранее вышел русский трейлер "Последней дуэли" Ридли Скотта.

Видео: Youtube / WBRussia