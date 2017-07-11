В сети появился трейлер комедийной драмы "Зеровилль"

В российский прокат фильм выйдет 19 сентября.

В сети появился трейлер комедийной драмы Джеймса Франко "Зеровилль". Главные роли в фильме исполнили сам Франко, Сет Роген и Меган Фокс.

Действие картины происходит в 1969 году. Главный герой, 24-летний студент Айк Джером — одержимый синефил. Он делает на голове татуировку с героями фильма "Место под солнцем" и отправляется в Голливуд. Там его со временем берут на должность костюмера, а потом — монтажера. Путешествие Джерома в мир кинематографа в итоге заканчивается трагедией.

Фильм "Зеровилль" снят в жанре комедии-драмы по мотивам одноименного романа Стива Эриксона. В российский прокат картина выйдет 19 сентября.

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Видео: YouTube / feofanio Trailers