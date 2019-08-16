В сети появилось фото собак-актеров из ремейка "Леди и Бродяга"

Мировая премьера фильма состоится 12 ноября.

В сети появилось первое фото собак актеров из ремейка "Леди и Бродяга". Снимок опубликован в Twitter-аккаунте журнала Disney Twenty Three.

В новом фильме от Disney Леди будет говорить голосом американской актрисы Тессы Томпсон. Бродягу озвучил актер Джастин Теру. Все роли в ремейке исполнили собаки-спасатели. После завершения съемок всех животных приютили.

Мировая премьера фильма "Леди и Бродяга", основанного на одноименном мультике 1955 года, запланирована на 12 ноября. В мае стало известно, что из картины уберут песню сиамских кошек. Композицию посчитали расистской и отображающей послевоенную ксенофобию в США. Автором музыки к ремейку станет американская исполнительница Жанель Монэ. Она не только запишет новые треки, но и переделает песню The Siamese Cat Song.

Ранее мы писали, что Disney нацелилась на ремейк "Бэмби".

Фото: Twitter / Disney D23

Видео: YouTube / Русский Видеомонтаж