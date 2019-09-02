В YouTube опубликовали трейлер четвертого сезона сериала "Это мы"

В сериале речь идет о людях, которые отмечают свой день рождения в один и тот же день.

На YouTube опубликовали трейлер четвертого сезона сериала "Это мы". В трейлере можно увидеть актеров Омара Эппса и Дженнифер Моррисон, а также самого режиссера М. Найта Шьямалана

В сериале речь идет о людях, которые отмечают свой день рождения в один и тот же день. Оказывается, что 18 миллионов человек, родившихся в этот день, объединяет не только дата в календаре.

Сериал продлили на шесть сезонов. Главные роли исполнили Майло Вентимилья, Мэнди Мур, Стерлинг К. Браун, Крисси Мец, Джастин Хартли.

Ранее режиссер Эдгар Райт опубликовал первый кадр из психологического триллера "Прошлой ночью в Сохо".

Видео: YouTube/ TV Promos