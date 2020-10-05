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Вышел трейлер "Охотника на монстров" с Миллой Йовович

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Премьера запланирована на декабрь 2020 года.

В сети появился официальный тизер-трейлер фильма "Охотник на монстров" с Миллой Йовович в главной роли. Ролик показали в рамках онлайн-фестиваля Comiс-Con Russia. Он опубликован на YouTube-канале IGN.

Фильм снят на основе одноименной серии игр Capcom. Сюжет рассказывает об элитном отряде солдат, который возглавляет лейтенант Натали Артемис. Отряд попадает в параллельный мир и сталкивается с чудовищами. Для того чтобы выжить солдатам приходится объединиться с местным Охотником. Только он может лучше всех убивать чудовищ.

Кроме Миллы Йовович в ленте снялись Рон Перлман, Тони Джа, Диего Бонета и другие актеры. Премьера запланирована на декабрь 2020 года.

Ранее мы писали, что Райан Рейнольдс может стать самым высокооплачиваемым актером Marvel.

Видео:  YouTube / IGN

Теги: милла йовович, охотник на монстров, трейлер
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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