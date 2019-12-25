С актером хотят заключить масштабный контракт на участие в нескольких экранизациях.

Звезда "Дэдпула" Райан Рейнольдс может стать самым высокооплачиваемым актером Marvel. По информации издания Comic Book, руководство Marvel Studios и компания Walt DIsney хотят заключить с актером самый масштабный контракт в истории супергеройской франшизы. Речь идет об участии актера сразу в девяти проектах киновселенной.

Стороны не комментируют ход переговоров, а также не раскрывают какую-либо информацию о будущем Дэдпула. В декабре 2019 года Райан Рейнольдс заявил, что вместе с командой работает над продолжением первых двух частей. Ходят слухи, что герой может появиться в одном из фильмов Marvel в 2021 году.

Сюжет "Дэдпула" основан на серии популярных комиксов. Первая часть вышла в 2016 году. Через два года зрители увидели продолжение. Фильмы собрали в мировом прокате более 700 млн долларов.

Ранее самым высокооплачиваемым актером Marvel считался Крис Хемсворт. Его годовой доход оценивался в 76 млн долларов.

Ранее Киану Ривза показали в образе Лунного рыцаря.

Фото: Instagram / vancityreynolds