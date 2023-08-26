Вышел трейлер "Кошатника"

Официальная премьера фильма в США запланирована на 6 октября 2023 года.

В социальных сетях появился трейлер фильма "Кошатник". Ролик появился на официальном YouTube-канале кинокомпании Rialto Pictures. Ведущие роли в картине исполнили актеры Эмилия Джонс, Николас Браун и Джеральдин Вишванатан. А актерском соатаве также заявлены Изабелла Росселлини, Кристофен Шайер, Лайза Коши, Фред Меламед, Хоуп Дэвис, Майкл Гандольфини, Айзек Пауэлл, Дональд Элиз Уоткинс . Известно, что картина снята по рассказу Кристен Рупениан, написанному в 2017 году. Режиссером проекта выступила Сюзанна Фогель, а сценаристом - Мишель Эшфорд. Создатели ленты описывают свою работу как "острое исследование гендерного неравенства, трясины современных знакомств и опасных прогнозов, которые мы строим в уме о человеке на другом конце наших телефонов".

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Фото и видео: YouTube / Rialto Pictures