Вышел тизер сериала "Водоворот" от режиссера "Ла-Ла Ленда"

История расскажет о живущем в Париже пианисте из Нью-Йорка Эллиоте.

На YouTube-канале видеосервиса Netflix появился тизер сериала "Водоворот" (The Eddy). Продюсером и постановщиком стартовых эпизодов выступил Дэмьен Шазелл, снявший "Ла-Ла Ленд" и мощную драму "Одержимость".

История расскажет о живущем в Париже пианисте из Нью-Йорка Эллиоте (его сыграл Андре Холланд из "Американской истории ужасов"). Он был когда-то звездой, а теперь управляет убыточным джаз-клубом. Ситуацию осложняют проблемы криминального характера, связанные с деловым партнером, и внезапно объявившаяся 15-летняя дочь Джулия.

Премьера 8-ми серийного сезона состоится 8 мая. Кроме Андре Холланд в сериале сыграли Иоанна Кулиг, Тахар Рахим, Амандла Стенберг и др.

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Видео: YouTube / Netflix