Вышел русский трейлер фильма ужасов "Тихое место: Азраэль"

Фильм выйдет в свет 3 октября.

Кинокомпания Global Film представила в социальных сетях дублированный трейлер фильма ужасов "Тихое место: Азраэль" (в оригинале — Azrael). Официальная премьера ленты в российских кинотеатрах состоится 3 октября с привычным для жителей страны дубляжом. В свет картина выйдет спустя неделю после релиза в ограниченном прокате для США. По сюжету истории молодую девушку похищает община язычников для принесения в жертву. Однако героиня по имени Азраэль чудом освобождается и решает отомстить своим обидчикам уничтожив культ своих противников. Ключевую роль в хорроре исполнила Самара Уивинг, звезда "Крика 6" и "Я иду искать". Режиссёром фильма выступил И. Л. Кац ("Призраки усадьбы Блай"), а сценарий написал Саймон Баррет ("Годзилла и Конг: Новая империя").

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Фото и видео: YouTube / Global Film