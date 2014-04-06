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Вышел новый тизер аниме "Киберслав" про Русь в мире киберпанка

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Дата выхода шоу в свет еще не определена.

"Кинопоиск" опубликовал в социальных сетях новый тизер ожидаемого мультсериала "Киберслав". Впервые о разработке проекта авторы сообщили еще в 2018 году, а спустя два года они разместили в Интернете презентационный ролик.  Официальной даты релиза всё ещё нет, однако ожидается, что подробности будут озвучены на фестивале "Хомякон", который запланирован в российской столице в период с 21 по 22 декабря 2024 года. Известно, что главным персонажем истории станет  богатырь при князе и лучший охотник на нечисть. 

Уважения он за это не получает, потому что он - полукровка, и вместо руки у него страшная демонская лапа. Тем не менее только он способен раскрыть страшное преступление и выяснить, кто покусился на княжескую семью.

синопсис аниме

В сети появился новый трейлер Harry Potter: Quidditch Champions.

Фото и видео: YouTube / Кинопоиск Премьеры

Теги: аниме, киберпанк, тизер, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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