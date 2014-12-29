Вышел первый трейлер супергеройского фильма «Самаритянин» с Сильвестром Сталлоне

Боевик выйдет на стриминге 26 августа.

Вышел первый трейлер фильма "Самаритянин" с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Звезда "Рокки" на этот раз выступил в роли супергероя Самаритянина, которого считают погибшем в пожаре 25 лет назад. В тот момент спасатель сражался против очередного злодея. В какой-то момент 13-летний подросток по имени Сэм (которого играет Джейвон Уолтон), выясняет, что на самом деле легендарный защитник города выжил. Он узнал героя в пожилом мусорщике Джо Смите. Тому удалось помочь ребенку избавиться от обидчиков, проявив при этом сверхчеловеческую силу.

Напомним, что боевик "Самаритянин" выйдет на стриминговом онлайн-сервисе Prime Video 26 августа.

Ранее Netflix показал новый трейлер мультфильма "Пиноккио" Гильермо дель Торо.

Фото и видео: YouTube / ONE Media

