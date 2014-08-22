Режиссером фильма стал Том Хупер ("Король говорит!").

В сети появился первый трейлер мюзикла "Кошки" от режиссера фильма "Король говорит!" Тома Хупера. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Universal Pictures.

Оригинальный мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера показали общественности в 1981 году. Сюжет рассказывает о кошачьем бале, на котором кошки из "Племени избранных" выбирают вожака. Именно ему достанется право попасть в кошачий рай, а затем переродиться.

В мюзикле Хупера "Кошки" сыграли Идрис Эльба, Джуди Денч, Ребел Уилсон, Иэн МакКеллен, Джеймс Корден, Тейлор Свифт и другие. В российский прокат музыкальный фильм выйдет 2 января 2020 года.

Ранее мы писали, что в сети появился трейлер "Лучшего стрелка 2" с Томом Крузом в главной роли.

Видео: YouTube / Universal Pictures