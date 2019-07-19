  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:57
169
Alena_Zinovieva
Код вставки плеера

В сети появился трейлер "Лучшего стрелка 2" с Томом Крузом в главной роли

0 0

Фильм Джозефа Косински выйдет в прокат 16 июля 2020 года.

В сети появился трейлер фильма "Лучший стрелок 2" с Томом Крузом в главной роли. Ролик презентовали 18 июля на фестивале Comic Con в Сан-Диего (Калифорния, США). После его опубликовали на официальном YouTube-канале Paramount Pictures.

Действие "Лучшего стрелка 2" будет разворачиваться после событий, показанных в первой картине. Пит Митчелл (Том Круз), известный по прозвищу Мэверик, теперь работает инструктором и обучает молодых летчиков. Но внезапно правительство решает заменить пилотов высокотехнологичными дронами. Это заставляет героя снова сесть за штурвал истребителя.

Кроме Тома Круза в фильме снялись Вэл Килмер, Майлз Теллер, Дженнифер Коннели и другие. Режиссером выступил Джозеф Косински. Картина выйдет в широкий прокат 16 июля 2020 года.

Ранее мы писали, что вышел новый трейлер продолжения "Оно".

Видео: YouTube / Paramount Pictures

Теги: лучший стрелок, том круз, трейлер
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии