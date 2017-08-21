В сети появился трейлер нового хоррор-сериала, снятого по книге Джорджа Мартина

Сериал называется "Летящие сквозь ночь".

На фестивале комиксов ComicCon в Сан-Диего был представлен первый трейлер нового хоррор-сериала "Летящие сквозь ночь". Ужастик снят по мотивам одноименного рассказа Джорджа Мартина, автора "Игры престолов". Трейлер можно посмотреть на YouTube.

В ролике команда корабля покидает умирающую Землю и отправляется в неизведанные уголки космоса. После смерти нескольких человек остальные понимают, что внутри ккосмолета происходит что-то неладное.

Впервые рассказ Джорджа Мартина "Летящие сквозь ночь" был экранизирован в 1987 году. По словам автора книги, сюжет сериала будет опираться на эту кинопостановку.

Ранее мы писали, что Джордж Мартин задерживает выход книги "Ветра зимы".

Видео: YouTube / Netflix UK & Ireland