Писатель Джордж Мартин задерживает выход книги "Ветра зимы"

Следующий том эпопеи "Песнь льда и пламени", по которой снимают сериал "Игра престолов", не выйдет в 2018 году.

Писатель Джордж Мартин заявил, что очередной том эпопеи "Песнь льда и пламени", по которой снимают сериал "Игра престолов" не выйдет, как планировалось, в 2018 году. К слову, шестая по счету книга под названием "Ветра зимы" ожидается уже с 2015 года. Об этом сообщают "Риа новости".

Нет, зима не приходит… во всяком случае, не в 2018 году. Джордж Мартин

Пока писатель никак не может дописать свою очередную книгу, режиссеры "Игры престолов" продолжают снимать сериал уже по своим сценариям. Продюсеры сериала планируют завершить его в 2020 году.

Напомним, действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах. На них люди из аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса. В это время всему человечеству грозит вымирание из-за нашествия потусторонних сил.

Ранее мы писали, что фанаты Дейенерис из "Игры престолов" разочарованы настоящей прической Эмилии Кларк.

Фото: Twitter / George RR Martin