Фанаты Дейенерис из "Игры престолов" разочарованы настоящей прической Эмилии Кларк

Любители сериала полагали, что у Кларк роскошные белокурые волосы, как и у ее персонажа в "Игре престолов".

Актриса Эмилия Кларк из "Игры престолов" разочаровалась в поклонниках. Об этом она рассказала изданию In Style.

По словам девушки, которая играет "матерь драконов" королеву Дейенерис, многие фанаты сериала неприятно удивляются, когда видят актрису в настоящей жизни. Кларк заявила, что любители "Игры престолов" думают, что она, как и экранный образ, ходит со светлыми волосами и необычной прической.

На самом деле девушка — шатенка. Актриса рассказала, что не следит с волосами до такой степени, как Дейенерис. Она добавила, что люди разочаровываются, когда осознают, что Кларк — это и есть "королева драконов".

В воскресенье, 27 августа, в США выходит последняя серия седьмого сезона "Игры престолов". Ранее мы сообщали, что Петербург посетил писатель Джордж Р. Р. Мартин, на произведениях которого основан сериал.

Фото: attitude.co.uk

Фото: emilia-clarke.net