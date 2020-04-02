Вышел первый трейлер фэнтезийной игры Mortal Shell

Действие развернется в мире темного фэнтези, игроки столкнутся со сложной системой боя.

На YouTube-канале издательской компании Playstack появился первый трейлер фэнтезийной экшн-RPG игры Mortal Shell, результат в которой будет зависеть от реакции геймера.

Действие развернется в мире темного фэнтези. Игроки столкнутся с гниющими остатками человечества и противниками, которые поклоняются таинственным богам и терзают руины разрушенного мира.

Боевая система Mortal Shell потребует от геймеров обдумывания каждого шага. Их ждут парирования и контратаки, для того, чтобы победить, им придется научиться изготавливать улучшения и оружие. При помощи сил темной магии атаки можно будет наделять сверхъестественной силой.

Выход игры ожидается в третьем квартале 2020 года. Она будет доступна на PlayStation 4, Xbox One и PC (Steam).

Ранее мы писали, что Райан Рейнольдс может сыграть в экранизации игры "Логово дракона".

Видео: YouTube / Playstack