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Вышел геймплейный трейлер российского шутера Pioner

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Релиз игры состоится в 2024 году.

Студия GFA Games представила геймплейный трейлер российского шутера Pioner. На опубликованном видео показали все варианты оружия, которое будет доступно игрокам.

Для улучшения арсенала потребуется собирать ресурсы и чертежи, а также заготовки оружия. Разработчики отметили, что пользователи увидят несколько вариаций вооружения и возможность создавать специальные патроны. Также в студии сообщили про оптимизацию системы физического взаимодействия с окружающими предметами.

Pioner будет доступан пользователям ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Релиз игры состоится в 2024 году.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер фильма "Поцелуй" с Ларсом Миккельсеном.

Видео: YouTube / PIONER

Теги: gfa games, pioner, геймплей, игра, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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