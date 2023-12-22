Вышел геймплейный трейлер российского шутера Pioner

Релиз игры состоится в 2024 году.

Студия GFA Games представила геймплейный трейлер российского шутера Pioner. На опубликованном видео показали все варианты оружия, которое будет доступно игрокам.

Для улучшения арсенала потребуется собирать ресурсы и чертежи, а также заготовки оружия. Разработчики отметили, что пользователи увидят несколько вариаций вооружения и возможность создавать специальные патроны. Также в студии сообщили про оптимизацию системы физического взаимодействия с окружающими предметами.

Pioner будет доступан пользователям ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Релиз игры состоится в 2024 году.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер фильма "Поцелуй" с Ларсом Миккельсеном.

Видео: YouTube / PIONER