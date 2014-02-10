Проект выйдет в свет осенью текущего года.

Вышел дебютный тизер спин-оффа "Ходячих мертвецов" про Дэрила Диксона. Ролик распространился по социальным сетям американским телеканалом AMC. Известно, что история расскажет о судьбе одного из ключевых персонажей, которому решили отдать время под отдельное шоу. Роль полюбившегося зрителям персонажа вновь исполнил актер Норман Ридус. Спин-офф будет посвящён приключениям Диксона во Франции. При этом герой не сможет вспомнить, как именно он попал на территорию Европы. Выход первого эпизода проекта оппонирование на осень 2023 года.

В презентационном 20-секундном видео герой без сознания с помощью лодки дрейфует в водах. Предположительно, именно таким способом он и попадёт во Францию. При этом самому Дэрилу ещё предстоит вспомнить причины, которые заставили его оказаться в таком положении. Ранее актер Норман Ридус говорил о том, что сюжет и тон сериала будут значительно отличаться от основного сериала про ходячих мертвецов.

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Фото и видео: Вконтакте / Игромания Кино