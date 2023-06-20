Вышел трейлер российской мистической драмы "Там, где цветет полынь"

Проект выйдет на стриминге с 1 июля.

Российский онлайн-кинотеатр KION поделился в социальных сетях полноценным трейлером экранизации фантастической истории "Там, где цветёт полынь", автором которой выступает писательница Ольги Птицевой. Официальная премьера сериала состоится на стриминговом сервисе уже 1 июля. По сюжету десятиклассница Ульяна обнаруживает у себя дар предвидеть смерть других людей. Однако эти способности не помогают девочке сохранить семью и дом. Она пытается избавить от дара, одновременно с этим помогая больной матери. В какой-то момент героиня пересекается с потусторонними силами в лице загадочной Руты. Далее Ульяне предстоит выяснить, какие тайны хранит поле полыни, расположенное около дома её новой знакомой. Роль Ульяны досталась Виктории Агалаковой ("Нулевой пациент"), а Руты — Сабине Ахмедовой ("Содержанки"). Также в сериале задействованы Риналь Мухаметов ("Без меня") и Артём Ткаченко ("Вампиры средней полосы").

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Фото и видео: YouTube / kionru