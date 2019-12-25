При низких температурах инфекция лучше сохраняется на поверхностях.

Вирусолог рассказал о влиянии морозов на пандемию коронавируса в России. Информацией с журналистами ТАСС поделился член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. По мнению специалиста, надвигающийся холод будет благоприятно сказываться на распространении инфекции по стране.

Конечно, чем морознее, тем коронавирус сохраннее на поверхностях: перилах, ручках дверей и бытовых предметах Сергей Нетесов, российский вирусолог

По мнению эксперта, за время новогодних и рождественских праздников суточный прирост новых пациентов с коронавирусом может сильно возрасти. Он предположил, что в выходные дни людям захочется больше контактировать друг с другом, они станут активнее общаться вне дома.

Вирусолог сравнил иммунитет против COVID-19 после вакцинации и болезни.

Фото: Piter.tv