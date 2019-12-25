  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вирусолог рассказал о влиянии морозов на пандемию коронавируса в России
Сегодня, 10:15
178
lesjasap

Вирусолог рассказал о влиянии морозов на пандемию коронавируса в России

0 0

При низких температурах инфекция лучше сохраняется на поверхностях.

Вирусолог рассказал о влиянии морозов на пандемию коронавируса в России. Информацией с журналистами ТАСС поделился член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. По мнению специалиста, надвигающийся холод будет благоприятно сказываться на распространении инфекции по стране. 

Конечно, чем морознее, тем коронавирус сохраннее на поверхностях: перилах, ручках дверей и бытовых предметах

Сергей Нетесов, российский вирусолог

По мнению эксперта,  за время новогодних и рождественских праздников суточный прирост новых пациентов с коронавирусом может сильно возрасти. Он предположил, что в выходные дни людям захочется больше контактировать друг с другом, они станут активнее общаться вне дома.

Вирусолог сравнил иммунитет против COVID-19 после вакцинации и болезни.

Фото: Piter.tv

Теги: вирусолог, мороз, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Зуймичев Михаил
Сегодня 11:47

Жapкиe дeвyшки ищyт eбли на oднy нoчь! Вce бecплaтнo и aнoнимнo, вce oни жaждyт cпepмы и любят ceкc ----- http://bit.do/chpoking

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии