Вирусолог сравнил иммунитет против COVID-19 после вакцинации и болезни

После вакцинации уровень антител выше.

Вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко сравнил иммунитет против COVID-19 после вакцинации и болезни. Заявление он сделал в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, иммунитет к коронавирусу появляется у людей после того, как они переболели инфекцией, или после вакцинации. При этом перенесённая болезнь может быть в любой форме — бессимптомной, лёгкой, средней тяжести. По словам Бутенко, результат будет такой же, как после вакцинации.

Вирусолог подчеркнул, что создатели "Спутник V" на примере исследований с довольно большой выборкой показали, что после вакцинации уровень антител выше, чем после перенесённого заболевания.

Ранее вирусолог из Уханя предупредила о распространении новых видов коронавируса.

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