Вирусолог определил влияющий на повторное заражение коронавирусом фактор

Основная защита от новой коронавирусной инфекции — естественный иммунитет человека.

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о факторе, который влияет на повторное заражение COVID-19. Его слова передаёт агентство Sputnik.

Эксперт рассказал, что определить - возможно ли повторное заражение у конкретного человека, можно во время первого заболевания, проанализировав иммунный ответ. Альтштейн рассказал, что если симптомов не было, или они выражались слабо, то риск заболеть повторно довольно высок.

Вирусолог напомнил, что основная защита от новой коронавирусной инфекции — естественный иммунитет человека.

Еще такая повторная инфекция может оказаться, хоть и редко, но более тяжелой, чем первая. Анатолий Альтштейн, вирусолог

Он подчеркнул, что COVID-19 пока плохо изучен.

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