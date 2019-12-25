Вирусолог из Уханя не исключила лабораторное происхождение COVID-19

Вирусом мог случайно заразиться один из ученых.

Вирусолог Даниэль Андерсон, работавшая до конца осени 2019 года в лаборатории института вирусологии в китайском Ухане, заявила, что считает происхождение COVID-19 природным. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на агентство Bloomberg.

По ее словам, однако, не стоит исключать и той версии, согласно которой вирус имеет лабораторное происхождение.

Я не настолько наивна, чтобы сказать, что полностью списываю этот вариант со счетов. Даниэль Андерсон, вирусолог

Она сообщила, ее не удивляет тот факт, что на данный момент неизвестен точный источник COVID-19. Эксперт подчеркнула, для нахождения природного возбудителя атипичной пневмонии понадобилось десятилетие.

Андерсон убеждена, что вирус не был создан специально для заражения людей и намеренно выпущен из лаборатории, однако какой-либо ученый мог случайно заразиться в ходе работы данным вирусом и передать его другим людям.

Ранее издание The Times заявило, что вирусологи нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса. Некоторое время назад спецслужбы заявляли, что версия о лабораторном происхождении коронавируса является маловероятной, однако, их смогли переубедить некие результаты исследований ученых.

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