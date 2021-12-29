Вирусолог из Германии считает, что "омикрон"-штамм может стать началом конца пандемии

Однако точных прогнозов пока нет.

Эксперт в области микробиологии и эпидемиологии инфекционных болезней, консультант Олимпийской спортивной конфедерации Германии Барбара Гертнер рассказала агентству DPA, что распространение "омикрон"-штамма коронавируса может стать началом конца глобальной пандемии.

По ее словам, пока никто не может дать точных прогнозов по данному вопросу. Однако рано или поздно все другие пандемии заканчивались. Гертнер считает, что к 2023 году пандемия коронавируса может закончиться.

Конечно, всегда можно изображать все в черном цвете и видеть опасность, но данных о том, что мы еще десять лет будем находиться в этом состоянии, ни у кого нет. .Барбара Гертнер, эксперт в области микробиологии и эпидемиологии инфекционных болезней

Вирусолог отметила, что "омикрон"-штамм действительно быстрее распространяется, но при этом протекает менее тяжело.

Ранее эпидемиолог рассказал о симптомах "омикрон"-штамма у привитых от коронавируса.

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