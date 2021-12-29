Эпидемиолог рассказал о симптомах "омикрон"-штамма у привитых от коронавируса

Эти симптомы очень похожи на простуду.

Британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор рассказал о том, как проявляется у привитых от коронавируса "омикрон"-штамм. Информация об этом появилась в статье для The Conversation.

Эпидемиолог отметил, что симптомы очень походи на простуду. Это насморк, чихание, усталость, головная боль, а также боль в горле. При этом повышенная температура тела была примерно у половины пациентов. Это касается также кашля и отсутствия обоняния.

Омикрон вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы, и меньше общих системных симптомов. Тим Спектор, британский эпидемиолог, профессор

Ранее мы сообщали, что в ВОЗ не исключили появления более заразных штаммов, чем "омикрон".

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