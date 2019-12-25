Радикалы не смогли запустить ракету на территорию Израиля.

Выпущенная из Газы ракета упала после запуска в самом секторе. Об этом заявили представители пресс-службы израильской армии. По данным ЦАХАЛ, во вторник утром палестинские радикалы предприняли попытку атаковать территорию Израиля. Однако оружие не смогло преодолеть приморский анклав в регионе.

После срабатывания сирен ПВО был зафиксирован запуск ракеты в секторе Газа, которая не перелетела на израильскую территорию заявление ЦАХАЛ

Напомним, что утром 29 декабря около кибуца Керем-Шалом, расположенном около границы с Сектором Газа, местные жители слышали звук воздушной тревоги.

В Израиле опровергли сообщения о подрыве патруля на границе с Ливаном.

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