Виновник аварии на трассе "Псков" задержан

Полиция задержала водителя, чьи действия привели к смертельной аварии в Ленобласти

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя автомобиля Cadillac, ставшего виновником серьезного ДТП со смертельным исходом. Авария произошла 5 мая на 148 километре трассы М-20 "Санкт-Петербург - Псков" около 5:37 утра. Автомобиль Cadillac выехал на полосу встречного движения и на большой скорости столкнулся с автомобилем Skoda Rapid. От удара транспортные средства оказались повреждены настолько, что спасателям пришлось извлекать пассажиров при помощи спецсредств.

Водитель "Шкоды" находится в больнице в тяжелом состоянии, находившаяся вместе с ним в автомобиле 36-летняя женщина скончалась от полученных травм. 47-летний водитель "Кадиллака", по предварительной информации, гражданин закавказского государства, задержан.

Вчера был арестован водитель, сбивший пешехода на перекрестке Культуры и Луначарского.

Фото: Pixabay