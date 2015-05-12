Вынесен приговор в отношении троих мужчин, похитивших и избивших петербуржца

Суд установил, что вечером 12 сентября 2020 года фигуранты уголовного дела напали на потерпевшего у дома 81 по проспекту Большевиков.

Прокуратура Невского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Чингизбека Киличева, Эркина Умарова, Акмалжона Артюкова. Их признали виновными в похищении человека, вымогательстве, угоне. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Суд установил, что вечером 12 сентября 2020 года фигуранты уголовного дела напали на потерпевшего у дома 81 по проспекту Большевиков. Они вытащили жертву из автомобиля и стали наносить множественные удары руками и ногами по различным частям тела. После чего они затолкали мужчину на заднее сиденье машины и вывезли его за город в деревню Новосаратовка Всеволожского района, продолжая избивать потерпевшего по ходу движения. Оказавшись в Ленобласти, подсудимые, применяя физическое насилие, потребовали от потерпевшего передать им мобильный телефон, а также 150 тысяч рублей.

Суд назначил Киличеву наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Умарову – 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Артюкову – 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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